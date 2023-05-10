"Такое теплое фото": Роза Рымбаева запечатлелась с сыновьми, келин и внуком на прогулке

Роза Рымбаева с семьей. Фото: instagram.com/madirymbaev

Казахстанский певец и музыкант Мади Рымбаев опубликовал новые фотографии в Instagram, которые были сделаны во время семейной прогулки на природе, передает NUR.KZ.

"Тут было бестолковое описание, убрал", - подписал Мади фото.

На первом снимке, размещенном в карусели, запечатлены все члены звездной семьи Мади Рымбаева - его мама, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, старший брат Али Окапов с женой Акерке Буркитбай и сыном Зейном, который лежит в детской коляске.

"Твоя золотая мама достойна всех похвал, невестка очень красивая", "Хорошая фотография", "Счастья вашей семье", "Роза апай молодец, хорошо воспитала детей", "Пусть ваша семья разрастается", "Такое красивое и теплое фото", - отметили подписчики.

Напомним, Роза Рымбаева впервые стала бабушкой в феврале этого года. Малыша показали на его бесик-тое. Позже Али Окапов рассказал, как изменилась жизнь в их доме с рождением малыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019963-takoe-teploe-foto-roza-rymbaeva-zapechatlelas-s-synovmi-kelin-i-vnukom-na-progulke/