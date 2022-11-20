Кто из казахстанских знаменитостей проголосовал на выборах президента в Алматы

Баян Алагузова с семьей. Кадр из видео: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Бибигуль Тулегенова, Азат Сейтметов, Айжан Нурмагамбетова и другие казахстанские артисты отдали свой голос на выборах президента Казахстана в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Как сообщили в ведомстве, в Алматы на своих избирательных участках сделали выбор актеры Казахского национального академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова, заслуженные деятели Казахстана Данагуль Темирсултанова и Азат Сейтметов.

Также в голосовании принял участие оперный певец, народный артист РК, Герой Труда Казахстана Алибек Днишев, а также эстрадная певица, заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова.

При этом, отмечается, что казахстанская оперная певица и актриса Бибигуль Тулегенова не ходила на избирательный участок. Члены выездной избирательной комиссии привезли урну к ней на дом.

Артистка отметила, что выборы – это проявление ответственности и каждый из нас волен выбирать президента.

"Я считаю, что выдвигать кандидатуру свою в президенты – это очень большая ответственность. Мы суверенное государство, и долг президента – защищать наши права и на мировой арене", – заявила Бибигуль Тулегенова.

Кроме того, казахстанский продюсер, телеведущая и актриса Баян Алагузова сообщила в соцсетях, что также проголосовала на выборах президента Казахстана. Она пришла на избирательный участок вместе со своей семьей.

Ранее мы писали, что казахстанская исполнительница Тамара Асар пришла на избирательный участок вместе с мужем и детьми, а казахстанская актриса Альмира Турсын пришла на избирательный участок вместе со своим сыном.

Напомним, что, на данный момент голосование на выборах президента завершилось на большей части Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998118-kto-iz-kazahstanskih-znamenitostey-progolosoval-na-vyborah-prezidenta-v-almaty/