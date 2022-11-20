Голосование на выборах президента завершилось на большей части Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Голосование завершилось в 15 регионах Казахстана. В оставшихся 5 регионах избирательные участки закроются в 21:00 по времени Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

На данный момент, в 20:00 по времени Астаны, свою работу завершили избирательные участки в 15 регионах Казахстана.

Продолжается голосование в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

В этих областях голосование закончится в 20:00 часов по местному времени или в 21:00 часов по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998127-golosovanie-na-vyborah-prezidenta-zavershilos-na-bolshey-chasti-kazahstana/