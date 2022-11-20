В каких странах уже завершилось голосование на выборах президента Казахстана

Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко на заседании в ЦИК рассказал, на избирательных участках в каких странах завершилось голосование, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко напомнил, что в целях реализации прав граждан Казахстана, находящихся за рубежом, в 53 иностранных государствах создано 68 избирательных комиссий.

Всего правом голоса обладает 12 841 казахстанец, находящийся за рубежом.

"По состоянию на 19.00 уже завершили работу 10 избирательных комиссий в таких странах, как Корея, Япония, Китай, Сингапур, Малайзия, Монголия, Таиланд, Индонезия. За рубежом уже проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, что составляет 57,5% избирателей, находящихся в списках", - отметил спикер.

Между тем работу продолжают еще 57 участков, еще один в Сан-Франциско пока не открылся.

Тем временем избирательные участки открылись в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также в канадской Оттаве.

Также мы писали, что на одном из участков в Алматы отметили 100-процентную явку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998123-v-kakih-stranah-uzhe-zavershilos-golosovanie-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/