"Шикарно": Алтынай Жолдыбаева в роскошном сияющем платье прогулялась по перрону метро

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Отечественная певица Алтынай Жолдыбаева продемонстрировала новый образ и свела с ума фолловеров. Девушка похвасталась изящной фигурой, которую поддерживает с помощью спорта и йоги, передает NUR.KZ.

Алтынай Жолдабаева не раз становилась объектом критики моралистов, ее в сексуальном платье захейтили в Сети, но недавно артистка заворожила фолловеров новыми образами. Ее романтические и загадочные образы пришлись по душе ценителям красоты.

В этот раз Алтынай примерила роскошное сияющее платье, в котором прогулялась по перрону метро. Фанаты отреагировали на ее новую публикацию в Instagram многочисленными огненными смайликами.

"Ля, какая!", "Сияй!", "Уау", "Шикарно", - прокомментировали восхищенные пользователи соцсети.

Ранее Алтынай Жолдыбаева похвасталась своим бойфрендом, назвав его страстным. Девушка также раскрыла национальность своего избранника и рассказала о ношении хиджаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987907-shikarno-altynay-zholdybaeva-v-roskoshnom-siyayuschem-plate-progulyalas-po-perronu-metro/