"Красота в чистом виде": Алтынай Жолдыбаева заворожила фолловеров новыми образами

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Отечественная певица Алтынай Жолдыбаева представила новые образы и заворожила своих верных поклонников. Они отметили, что у девушки не только отличная фигура и отменный вкус, но и чарующая улыбка, передает NUR.KZ.

Сестра экс-солистки "КешYOU" Камшат Жолдыбаевой умеет удивлять. Девушка примеряет разные образы и не боится разочаровать "уятменов". К примеру, однажды она поделилась провокационными кадрами, снятыми на пляже. А ее фото в ярких купальниках завоевали сердца поклонников.

В этот раз Алтынай приготовила для своих фанатов несколько образов. Она появилась в платье с открытой спиной и глубоким декольте. Образ получился романтическим и загадочным.

"Ну просто очень красиво", "Улыбка - просто кайф", "Хочу такой же цвет волос", "Шикарна", "Какая красивая", "Вау, вы похожи на Лили-Роуз Депп", - написали они.

Фанаты также не поскупились на огненные смайлики, оставляя реакции под новым фото. Алтынай с мелкими косичками и томным взглядом назвали нереальной.

Высоко оценили подписчики и ее нежный образ в воздушном розовом платье с открытой спиной.

"Красота в чистом виде", "Тушите огонь", - прокомментировали восхищенные пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987038-krasota-v-chistom-vide-altynay-zholdybaeva-zavorozhila-folloverov-novymi-obrazami/