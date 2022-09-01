Алтынай Жолдыбаева раскрыла национальность своего мужчины и рассказала о ношении хиджаба

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева рассказала о своем возлюбленном мужчине, а также прокомментировала ношение хиджаба. Она отметила, что ее никто не заставляет его носить, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Алтынай в Instagram спросил, является ли ее мужчина казахом и готова ли она надеть хиджаб.

"Да, он казах. Я практикую это. Меня никто не просит и уж тем более не заставляет носить хиджаб. Практикую в те дни, когда намереваюсь посещать мечеть. Мое мнение: хиджаб в правильном понимании очень красив.

В соблюдении всех религиозных правил подобного одеяния хиджаб, исполненный и сшитый с огромной любовью и тенденциями современного мира, раскрывает женскую благородность лучше, чем любая другая одежда мировых брендов. Женское начало. Оно сокровенное, словно еле уловимый шепот в глубокой тишине", - ответила на это Жолдыбаева.

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985594-altynay-zholdybaeva-raskryla-natsionalnost-svoego-muzhchiny-i-rasskazala-o-noshenii-hidzhaba/