"Какой он страстный": Алтынай Жолдыбаева похвасталась своим бойфрендом

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева рассказала о своем бойфренде и перечислила качества, которые ее привлекают в нем. Артистка назвала избранника идеальным мужчиной, передает NUR.KZ.

Ранее певица рассказала, что у нее появился возлюбленный, и раскрыла его национальность.

Подписчики в Instagram поинтересовались у Алтынай, каким должен быть, по ее мнению, идеальный мужчина.

"Ох, девочки. А ведь можно долго рассуждать на эту тему. Буду исходить лично от себя. Итак, ряд качеств, которые возбуждают меня в моем избраннике. Ведь он и есть мой идеальный мужчина. И начну я, пожалуй, с его главного качества, которое кроется в самом его сердце - это безусловная любовь к своему создателю", - начала перечислять в ответ артистка.

Как оказалось, список его достоинств, по мнению Жолдыбаевой, довольно внушительный.

"Дальше поехали. 1. Решительность + твердость характера. 2. Умение много зарабатывать. 3. Чуткость и внимательность. 4. Тембр голоса + речь. 5. Умение решать вопросы разного уровня самыми эффективными способами. 6. Умение любить (в данном случае меня). 7. Твердая готовность нести ответственность во всем и даже за свою страну. 8. Умение проявить гибкость + мягкость. 9. Стремление к знаниям. 10. Мне не хватает даже одной сторис продолжить свой список и пополнить тем, какой он страстный. Оставлю его заботу, сексуальность, красоту, силу и мужественность при себе", - заявила Алтынай.

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987261-kakoy-on-strastnyy-altynay-zholdybaeva-pohvastalas-svoim-boyfrendom/