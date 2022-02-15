"Я довольна": Жаркынай Ханайым похвасталась результатом проведенной ринопластики

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Певица и актриса Жаркынай Ханайым, недавно сделавшая ринопластику, показала результат работы хирурга. Она отметила, что очень довольна своим преображением, передает NUR.KZ.

В начале февраля Жаркынай сообщила, что готовится к операции и сильно волнуется. Она не уточнила тогда, что за операция ей предстоит.

Фанаты пожелали удачи актрисе и уже через несколько дней увидели ее с повязкой на носу. Артистка вышла на связь с подписчиками в Instagram и рассказала, что сделала ринопластику ради себя, а не кого-либо.

Теперь же Жаркынай с гордостью показала результат ринопластики, сняв повязку и продемонстрировав аккуратную работу пластического хирурга.

"Как ваши дела? Знаю, что вы уже заметили мой нос и пишите мне, что получилось очень хорошо. Я очень рада. Главное, что мне самой нравится. Но отеки еще есть. Поэтому на видео или фото может показаться, что нос длинный или же мне не идет. Это от отеков. Поэтому не переживайте. Главное, что я довольна. Такие отеки могут сохраниться от одного до двух месяцев. Именно на носу, а отеки на лице скоро спадут", - рассказала она.

Напомним, в сентябре прошлого года Жаркынай Ханайым и Айдар Аскарбек устроили той в честь дня рождения дочери. Позже певицу заподозрили в разводе. Жаркынай не стала медлить и прокомментировала слухи о своем расставании с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956118-ya-dovolna-zharkynay-hanayym-pohvastalas-rezultatom-provedennoy-rinoplastiki/