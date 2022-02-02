"Переживаю, успокойте меня": Жаркынай Ханайым сообщила фанатам, что готовится к операции

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Актриса и певица Жаркынай Ханайым рассказала, что ей предстоит операция, после которой она будет вынуждена оставаться дома пару недель. Однако артистка не рассказала, по какой причине обратилась к врачам, передает NUR.KZ.

Жаркынай сообщила, что пришла к анестезиологу для полного обследования. Она переживала, что врач может не допустить ее до операции, если найдет противопоказания. Но после записала другое видео, где рассказала, что уже готовится к назначенной дате.

"Остался один день до ответственного для меня дня. Честно, переживаю. Нужно уладить все необходимые дела. Потому что придется как минимум недели две быть дома. Посмотрим, как будет заживать. Вот, переживаю, успокойте меня", - сказала актриса.

Она не уточнила, какую операцию ей предстоит перенести. Но ранее в программе "Ревю" признавалась, что ей не нравится форма носа.

В сторис Жаркынай поделилась своими мыслями. Она задалась вопросом, почему люди начинают ценить человека только тогда, когда он показывает, что научился ставить себя на первое место.

"Я решила больше никого не приближать к своему сердцу. Слава Богу, у меня есть близкие мне люди. Пусть они будут живы-здоровы. Разочаровалась и в друзьях, и во врагах. В бизнесе верьте только бумагам, заверенным по закону договорам. Направляйте свою энергию и силы только в нужное русло", - написала она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Ранее мы писали, что Жаркынай Ханайым заподозрили в разводе. А недавно певица ответила "уятменам", пристыдившим ее за фотосессию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954235-perezhivayu-uspokoyte-menya-zharkynay-hanayym-soobschila-fanatam-chto-gotovitsya-k-operatsii/