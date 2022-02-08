"Мне важно нравиться себе": Жаркынай Ханайым вышла на связь с фанатами после ринопластики

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Актриса и певица Жаркынай Ханайым ответила на вопросы фанатов после перенесенной пластической операции. Она заверила, что не собиралась меняться ради кого-то, а сделала это исключительно ради себя, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Жаркынай Ханайым сообщила фанатам, что готовится к операции. Тогда она не уточнила, что за операцию ей предстоит перенести. Теперь же стало известно, что актриса изменила форму носа.

Певица вышла на связь с подписчиками в Instagram и заверила, что чувствует себя хорошо. Она даже решила ответить на несколько вопросов. И объяснила, что не стала скрывать о ринопластике, поскольку считает, что все тайное непременно станет явным.

"Зачем вы сделали операцию? Вы и без того красивая. Вы, оказывается, не из робкого десятка", - спросили ее подписчики.

Актриса призналась, что осуществила давнюю мечту.

"Я никому ничего не скажу. Если вам не нравится, то не делайте. А того, кто сделал, не обвиняйте. Ничего меня не заставило. Я знаю, что красивая. И, да, я не боялась. Во мне есть героизм десяти мужчин. В жизни я многое повидала. Чем мечтать и бояться, лучше один раз сделать", - написала она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Артистка также отметила, что не планировала меняться, чтобы кого-то впечатлить.

"Изменилась ради себя. Ни для кого больше. Пусть все думают, как им хочется. Я уже не в том возрасте. Вообще, ни для кого никогда не старалась измениться. Мне важно нравиться себе, чувствовать себя комфортно. Это же классно - стать идеальной Жаркынай", - написала она.

Она также описала свои ощущения, рассказала, что есть небольшой дискомфорт, так как пока дышит ртом, а не носом, но, как известно, красота требует жертв. Актриса также добавила, что не собирается больше делать пластику.

Ранее мы писали, что Жаркынай Ханайым заподозрили в разводе.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955111-mne-vazhno-nravitsya-sebe-zharkynay-hanayym-vyshla-na-svyaz-s-fanatami-posle-rinoplastiki/