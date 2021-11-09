"Время покажет": Жаркынай Ханайым прокомментировала слухи о своем разводе

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым прокомментировала слухи о своем разводе с актером Айдаром Аскарбеком. Она также рассказала, кем в будущем видит свою маленькую дочь Айлану.

Совсем недавно брат телеведущей Аши Матай - Айдар Аскарбек и его жена Жаркынай Ханайым отметили первый день рождения дочери Айланы, как через некоторое время пару заподозрили в разводе.

Обсуждалась и версия, что супруги таким образом привлекают внимание к новому сезону сериала "Рауза", в котором они изначально играли вместе.

Жаркынай отметила, что время решает многое.

"Вы же и сами, наверное, замечаете. Видите в "Инстаграме". Как будет дальше - все в руках Аллаха. Так что, время покажет. Сейчас все мое внимание сконцентрировано на дочери, творчестве, развитии бизнеса", - рассказала она в программе "Ревю".

Актриса мечтает видеть свою дочь творческим человеком. Она уверена, что гены непременно возьмут свое. Она считает, что малышка уже родилась звездой, ведь все ее родственники по линии отца - известные творческие люди.

Жаркынай призналась, что не может похвастаться большими гонорарами. И тем не менее очень любит свое дело. В настоящее время артистка пробует себя в роли бизнесвумен.

"Быть может, вы не поверите, но больших денег на своем творчестве я не зарабатывала. Прибыль приносит мне не творчество, а бизнес, которым я занялась", - ответила она.

Мы писали ранее, что Жаркынай Ханайым объяснила, ради кого отправилась в другую страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941340-vremya-pokazhet-zharkynay-hanayym-prokommentirovala-sluhi-o-svoem-razvode/