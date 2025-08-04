Рудковская показала кадры с концерта Джей Ло в Астане
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Российская телеведущая, продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, показала в соцсети кадры с концерта Джей Ло в Астане, передает NUR.KZ.
Яна Рудковская призналась, что осталась без ума от концерта мировой поп-звезды Дженнифер Лопес в Астане.
"Это был невероятный вечер в любимой и гостеприимной Астане! Не устаю восхищаться Дженнифер Лопес! Я ее большая поклонница много лет! И была раз 7 на ее шоу. И с каждым годом она все лучше и лучше!
Пример для всех нас, как можно в 56 лет выглядеть на 35! Двигаться на сцене лучше, чем 20-летние профессионалы!
Обладать бешенной энергетикой и уникальной харизмой! За всем этим стоит огромный труд! Преклоняюсь! Добрая, искренняя, без пафоса и звездной болезни, хотя и в статусе - мега-звезды!" - написала Рудковская.
Яна отметила, что она в полном восторге от Джей Ло. Она поблагодарила друзей из Астаны за гостеприимство.
"Джей Ло ослепительна!", "Вот это да", "Яна и Джей до шикарны", "Шикарный концерт", - отреагировали в соцсети.
Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Поклонники мега-звезды пришли на концерт за несколько часов до начала.
На следующей неделе Джей Ло даст концерт и в Алматы. Стало известно, что еще одна суперзвезда Шакира может выступить в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2271972-rudkovskaya-pokazala-kadry-s-koncerta-dzhey-lo-v-astane/
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