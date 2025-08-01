"На концерт цена выше": астанчане взвинтили цены на посуточную аренду квартир к приезду Джей Ло

Арендодатели Астаны взвинтили цены на посуточную аренду квартир в городе к концерту Дженнифер Лопес. Некоторые из них открыто указывают это в объявлениях, передает NUR.KZ.

Мы нашли несколько подобных объявлений на сайте Krisha.kz.

Так, к примеру, 1-комнатная квартира в Есильском районе сдается за 15 000 тенге - так указано в объявлении. Но очевидно, такая стоимость суточной аренды доступна только в обычные дни, но не во время масштабного мероприятия.

Жильцам предлагается новая, чистая квартира с мебелью, бытовой техникой и всем необходимым вплоть до пены для ванны. Поблизости, указывают авторы, находится новая мечеть, ЭКСПО, больница Управления делами президента. При этом в выходные и праздничные дни цена меняется, а "на концерт Дженнифер Лопес цена будет дороже", говорится в тексте объявления.

Объявление. Скриншот: krisha.kz

Другая квартира - двушка в районе Нура - тоже сдается за приемлемую цену - 21 000 тенге, но на время концерта она возрастет. Здесь тоже есть приписка о повышении цены на концерт Джей Ло. Правда, насколько выше, в тексте не указано. Тут также предлагают все необходимое будущим постояльцам.

Двухкомнатная квартира в районе Есиль сдается за 25 тысяч тенге в сутки, но здесь тоже указано - на время приезда певицы цена вырастет почти в два раза.

"С 31 июля по 2 августа 45 тыс. за сутки! Концерт Джей Ло", - говорится в тексте.

Объявление. Скриншот: krisha.kz

Гостям обещают парящую двуспальную кровать с подсветкой, ортопедический матрас и удобное расположение в районе Ботанического сада и "Астана арена", где и будет проходить выступление знаменитости.

Еще одна двушка в районе Нура предлагается за 23 тысячи тенге в сутки. Но какую сумму хотят получить на время концерта арендодатели, они не указывают.

"Открыта бронь к концерту J Lo. Локация прямо у "Астаны арены", - говорится в объявлении. При этом гости могут рассчитывать на массажное кресло - авторы уверяют, что такого нет нигде, - а также на кофеварку, бутербродницу и плойку премиального качества для девушек.

Однушка в Есильском районе также предлагается за 22 000 тенге, но "во время концерта с 31 июля по 2 августа цена другая". Описание жилья весьма скромное - указано лишь, что квартира находится возле Ботсада, также есть все для комфортного время провождения.

В несколько раз выросла цена и на съем двухкомнатной квартиры-студии в Есильском районе, которая в обычное время сдается за 18 000 тенге.

"В выходные и праздники цены другие. На концерт легендарной Дженнифер Лопес цена 65 000 в сутки", - говорится в объявлении.

Объявление. Скриншот: krisha.kz

Между тем в предложениях многих других квартир, которые сдаются посуточно, указывается, что рента на недвижимость повышается на время масштабных мероприятий и концертов.

Напомним, звезда мировой сцены, поп-дива Дженнифер Лопес впервые прилетела в столицу Казахстана. Кадрами поделился столичный аэропорт.

Добавим, сегодня в Астане пройдет концерт Дженнифер Лопес, билеты на который казахстанцы купили с таким трудом - после старта продаж сайт, где можно было купить билеты, рухнул.

Из-за концерта будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" - со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка". В акимате поясняли, что это необходимо для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия.

На следующей неделе Джей Ло даст концерт и в Алматы.

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