Backstreet Boys дадут концерт еще в одном городе Казахстана

Американский бойз-бенд Backstreet Boys даст концерт не только в Алматы, но и в Астане. Такая информация появилась на сайте группы, передает NUR.KZ.

Концерт в Алматы, как сообщалось ранее, пройдет 19 сентября, а в Астане запланирован на 21 сентября.

При этом, как и ранее, купить билеты пока невозможно - вкладка с ними недоступна.

Другие подробности предстоящих концертов неизвестны.

Добавим, по данным IMDb, Backstreet Boys - американская мужская группа, состоящая из Эй Джей Маклина, Хоуи Дороу, Ника Картера, Кевина Скотта Ричардсона и Брайана Литтрелла. Они прославились в 90-х годах и достигли пика популярности в начале 2000-х. Группе уже более 30 лет.

Backstreet Boys продали более 130 млн записей по всему миру, что сделало их самой продаваемой мужской группой в истории.

Напомним, ранее стало известно о втором выступлении певицы Дженнифер Лопес в нашей стране, а именно в Алматы. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

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