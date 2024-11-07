"Нас познакомил необычный мужчина из Казахстана": Тимати рассказал о работе с P. Diddy

Российский рэпер Тимати рассказал в VK, как познакомился с P. Diddy, который сейчас находится под арестом. Тимати заявил, что их встреча произошла через загадочного мужчину из Казахстана, передает NUR.KZ.

Тимати заявил, что его история правдива. Он рассказал, что познакомился с рэпером через одного человека, личность которого не раскрыл.

"Около 15 лет назад в Сен-Тропе я познакомился с необычным мужчиной, лет 50 ему было, сейчас он постарше, он из Казахстана, но последние 15 лет, а может и больше жил в Нью-Йорке. Соответственно знал очень многих атлетов, артистов, актеров.

Находился в кругу и на тусовках у достаточно известных людей в Нью-Йорке. Он обозначил мне, что P. Diddy является его другом. И буквально через несколько дней он приезжает с большой компанией в Сен-Тропе на один из наших любимых пляжей и будет проводить там время. И он сказал: "Погнали со мной, я тебя с ним познакомлю", - рассказал Тимати.

Знакомство состоялось, как и обещал знакомый Тимати.

"Была большая вечеринка на пляже, он просто подвел меня, сказал: "Это известный рэпер, артист, предприниматель из России Тимати". Мы пожали друг другу руки", - продолжил российский рэпер.

В следующий раз Тимати и P. Diddy встретились в Париже по приглашению все того же знакомого из Казахстана. Это был совместный концерт P. Diddy и Снуп Дога. Тимати был на концерте, пообщался с рэпером в гримерке, а позже - был с ним на совместном ужине.

"Моя мечта была сделать с ним совместный трек. Напрямую было неудобно просить, и я спросил у своего товарища, возможно ли это", - добавил Тимати.

Оказалось, что P. Diddy мечтал посетить Россию.

"На протяжении полугода наши менеджеры прорабатывали контракты. Мы искали бюджет не только на выпуск трека, но и на съемки клипа предположительно в Лос-Анджелесе.

Мы обговорили все условия. Мы нашли бит. Он записал свой куплет в Лос-Анджелесе, я записал свой в Москве. В третий раз мы увиделись на съемочной площадке в Лос-Анджелесе", - продолжил артист.

Тимати рассказал, что на съемочной площадке была непринужденная обстановка, P. Diddy приехал вовремя. в хорошем настроении. Американский рэпер получил в подарок от Тимати полушубок из шиншиллы от российского бренда. Клип получился роскошным, трек получился классным, отметил Тимати. На этом их рабочие отношения завершились.

Тимати побывал на двух вечеринках P. Diddy. На одной из них, в Лос-Анджелесе, были известные актеры, спортсмены, а также артисты - Fat Joe, Lil Wayne, Eve, Бейонсе. Были также дети Шона Комбса и его бывшая подруга. Тимати заверил, что никаких оргий на вечеринке не было.

"Все очень чинно, спокойно, разлитое шампанское, черная икра, и на больших колонках - прослушивание альбома. Все послушали треки, поговорили, сделали фотографии и разъехались", - рассказал он.

Скандал с P. Diddy

Вторая вечеринка прошла в Каннах на яхте, где были Ди Каприо, Пэрис Хилтон и другие знаменитости, но и она прошла тихо и спокойно, без "приключений". Все гости были совершеннолетними, добавил Тимати.

Напомним, в сентябре адвокат известного американского рэпера и продюсера P. Diddy сообщил об аресте своего подзащитного.

Он также добавил, что Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. При этом вину в сексуальном насилии рэпер не признает, а все обвинения против себя он ранее назвал сфабрикованными.

Позже рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

По данным Русской службы BBC, P. Diddy обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию. А недавно P. Diddy также обвинили в надругательстве над ребенком в 2005 году.