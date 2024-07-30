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"По многочисленным просьбам": еще один концерт Димаша Кудайбергена пройдет в Астане

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Организаторы шоу STRANGER в Астане продлили его еще на день: попасть на выступление Димаша Кудайбергена можно будет 13 и 14 сентября, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Dimash.news, сольный концерт Димаша Кудайбергена STRANGER в Астане соберет не только казахстанцев, но и более 9000 зрителей из 50 стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

"Нам искренне приятно видеть такой широкий интерес к казахской культуре. Благодарим всех за внимание и рады сообщить, что по многочисленным просьбам шоу STRANGER состоится не только 13 сентября, но и на следующий день", - сообщается в публикации.

Авторы информируют, что билеты на второй день концерта, 14 сентября, поступят в продажу в ближайшее время и будут доступны на платформе Ticketon.kz.

"Мы будем рады видеть в ваших руках небольшие флаги или символы ваших стран, которые создадут атмосферу единения и продемонстрируют, как музыка объединяет людей и континенты", - сообщают они.

Напомним, вчера стало известно, что билеты на концерт Димаша Кудайбергена 13 сентября в Астане распроданы.

"Мне передали информацию, что билеты на мой предстоящий концерт в Астане были распроданы в течение пары дней. Спасибо всем. Будет много сюрпризов. Увидимся 13 сентября на "Астана Арене", - написал в своем Instagram-аккаунте певец.

Также напомним, ранее, анонсируя концерт в Астане, казахстанский артист пообещал, что он "будет отличаться от других".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2142066-dimash-kudaybergen-obyavil-o-provedenii-eshche-odnogo-koncerta-v-astane/

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