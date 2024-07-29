Димаш сообщил, что билеты на его концерт в Астане распроданы
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген объявил солдаут на предстоящий концерт в столице Казахстана - певец выступит в столице в рамках V Всемирных игр кочевников 13 сентября, передает NUR.KZ.
"Мне передали информацию, что билеты на мой предстоящий концерт в Астане были распроданы в течение пары дней. Спасибо всем. Будет много сюрпризов. Увидимся 13 сентября на Астана Арене", - подписал публикацию Димаш, опубликовав кадры со свежей студийной фотосессии.
Напомним, билеты на столичное шоу Димаша Кудайбергена в рамках мирового тура "Stranger" поступили в продажу на прошлой неделе. Анонсируя концерт в Астане, казахстанский артист пообещал, что он "будет отличаться от других".
Одно из последних на данный момент выступлений Димаша было на фестивале в Сербии с популярным турецким диджеем Бураком Йетером.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2141098-dimash-soobshchil-chto-bilety-na-ego-koncert-v-astane-rasprodany/