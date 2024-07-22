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Стартовали продажи билетов на концерт Димаша в Астане

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: RAMS Qazaqstan

В Казахстане стартовали продажи билетов на сольный концерт Димаша Кудайбергена, который состоится 13 сентября на стадионе "Astana Arena", передает NUR.KZ.

На сайте билетного оператора Ticketon.kz начались продажи на сольный концерт Димаша Кудайбергена - STRANGER. Сообщается, что шоу состоится 13 сентября в 20:00 на стадионе "Astana Arena".

Согласно информации, опубликованной на сайте, в зависимости от выбранных мест стоимость билетов варьируется от 21 доллара до 84 долларов (суммы могут меняться согласно курсу конвертации на момент покупки).

Титульными спонсорами концерта выступили SMALL, SPAR.

Афиша к концерту Димаша Кудайбергена
Афиша к концерту Димаша Кудайбергена. Изображение: instagram.com/dimash.news

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом на Всемирных играх кочевников в Астане. Артист анонсировал предстоящий концерт в своем Instagram-аккаунте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2138136-startovali-prodazhi-biletov-na-koncert-dimasha-v-astane/

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