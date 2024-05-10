Актер из сериала "Слово пацана" взбудоражил фанатов постом на казахском языке

Звезда нашумевшего российского сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев опубликовал в своем Instagram пост на казахском языке, чем очень обрадовал поклонников из Казахстана, передает NUR.KZ.

Актер поделился серией фотографий, подписав их на казахском языке.

"Мен кайф үшін жаратылғанмын", - говорится в подписи к посту.

В переводе на русский язык подпись звучит следующим образом: "Я создан для кайфа".

Поклонники Рузиля из Казахстана оценили его пост, похвалив его в комментариях.

"Ну все, Рузиль теперь наш парень", "Казахи и татары - родня", "Вау, вы пишете на казахском? И понимаете тоже?", "Да это же наш казахский парень, оказывается", "У вас отличный казахский", "Что сказать? Молодец", - гласят комментарии под постом.

Отметим, что за 4 часа публикация собрала почти 39 тысяч отметок "Нравится" и больше 430 комментариев.

"Слово пацана" и общественный резонанс

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" российского режиссера Жоры Крыжовникова вызвал широкий общественный резонанс и в РФ. Некоторые общественные и политические деятели призвали запретить проект.

Почти сразу после выхода проекта на экраны начальник полиции Карасайского района Алматинской области Ельзат Канатулы обратился к родителям подростков. Он призвал пристально следить за поведением детей.

Представитель МВД выразил мнение, что сериал негативно влияет на подростков, а в Миннауки и Минпросвещения заявили, что проверят проект.

В декабре прошлого года в редакцию NUR.KZ обратилась алматинка, заявившая, что дети после просмотра "Слово пацана" начали устраивать между собой потасовки. Также мы писали, что в Казнете появилась масса объявлений о продаже старых шапок и шарфов "в стиле сериала".

О чем сериал?

Действие восьмисерийного проекта студий Wink и Start "Слово пацана. Кровь на асфальте" разворачивается в 1970-1980-х годах. Сюжет повествует о "казанском феномене" — увеличении числа молодежных группировок в Казани, которые конкурировали за контроль над районами.

В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд, пишет РИА Новости.