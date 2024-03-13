"Прекрасно выглядит": Милявская впервые вышла в свет после скандала из-за "голой" вечеринки
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60-летняя певица Лолита Милявская впервые вышла в свет после скандала из-за "голой" вечеринки. Сегодня, 13 марта, она стала участницей пресс-завтрака МУЗ-ТВ, передает NUR.KZ со ссылкой на Woman.ru.
"Отмененная" после скандала артистка впервые появилась на публике - на пресс-конференции Муз-ТВ объявили, что она станет ведущей главного музыкального события шоу-бизнеса, пишет издание. Но исполнит ли она свои хиты, пока неизвестно.
Лолита пообещала, что займется сценической речью, чтобы достойно провести церемонию.
"Обещаю вам, что буду скучна, противна, омерзительна, как в принципе и требует премия", - с юмором отметила она.
Лолита попозировала на камеру в ярком наряде. Кадры появились на страничке Woman.ru в Instagram. Пользователи соцсети отметили, что она выглядит очень хорошо.
"Наконец-то! Лолита классная! А промахи и ошибки бывают у всех", "Всем пошла на пользу "голая" вечеринка. Все, что н делается, делается к лучшему", "Стильно одета", "Ну хороша!", "Черная полоса позади", "Прекрасно выглядит", - пишут они.
Напомним, после хейта из-за "голой" вечеринки Лолита Милявская обратилась к фанатам. А затем "отмененная" из-за скандального мероприятия артистка заявила, что привыкает быть домохозяйкой. Недавно Милявская озвучила размер своей пенсии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2067738-prekrasno-vyglyadit-milyavskaya-vpervye-vyshla-v-svet-posle-skandala-iz-za-goloy-vecherinki/