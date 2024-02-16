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"Отмененная" после "голой вечеринки" Лолита назвала размер своей пенсии

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Лолита Милявская
Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская, которая столкнулась с отменой концертов после участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, в очередной раз ответила хейтерам и рассказала, какую пенсию получает, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Лолита Милявская объявила, что ее юбилейный тур был отменен по требованию общественников, которые до сих пор не могут простить ей участие в скандальной "голой вечеринке" блогера и телеведущей Насти Ивлеевой.

Певица периодически показывает свои будни без концертов в Instagram - сегодня Лолита засняла на видео, как таскает дрова. Так она решила ответить тем, кто называл ее "бабкой" под последними публикациями.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение", - написала под видео Милявская.

Артистка также назвала сумму своей пенсии - 23 тысячи 856 рублей и 55 копеек (около 115 тысяч тенге - прим. ред.).

"Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные. Интересантам подтверждаю, что никогда по налогам претензий не было. Я щепетильна", - заключила Лолита.

В одном из видео Милявская показывала, как "взялась за швабру".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2061415-otmenennaya-posle-goloy-vecherinki-lolita-nazvala-razmer-svoey-pensii/

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