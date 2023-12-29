Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Звезда "Слова пацана" может заменить Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все!"

Опубликовано:

Никита Кологривый
Никита Кологривый. Фото: instagram.com/n.kologrivyy

Актер Никита Кологривый, сыгравший в нашумевшем сериале "Слово пацана", присоединился к касту новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все!" на ТНТ, передает NUR.KZ со ссылкой на "СтарХит".

Никита Кологривый, сыгравший Кащея в "Слове пацана", появится на экране в образе французского короля Людовика XVI и займет достойное место среди исторических персонажей - Ивана Грозного, Ленина, Наполеона и других.

Как сообщила генпродюсер телеканала ТНТ Тина Гивиевна, сейчас идет доработка некоторых сцен фильма, чтобы он стал более экспрессивным и веселым. Такова официальная версия этого решения.

Но как отмечает издание, есть и неофициальная версия, что Кологривый пришел на замену Киркорова, который был участником "голой" вечеринки Ивлеевой. И именно поэтому в экстренном порядке переснимаются некоторые сцены.

Отметим, что Киркоров извинился за вечеринку и заявил, что "зашел не в ту дверь". Он также объяснился перед пресс-секретарем Путина, почему оказался там. А накануне официальный сайт певца заблокировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2053295-zvezda-slova-patsana-mozhet-zamenit-kirkorova-v-filme-ivan-vasilevich-menyaet-vse/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.