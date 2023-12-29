Звезда "Слова пацана" может заменить Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все!"

Актер Никита Кологривый, сыгравший в нашумевшем сериале "Слово пацана", присоединился к касту новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все!" на ТНТ, передает NUR.KZ со ссылкой на "СтарХит".

Никита Кологривый, сыгравший Кащея в "Слове пацана", появится на экране в образе французского короля Людовика XVI и займет достойное место среди исторических персонажей - Ивана Грозного, Ленина, Наполеона и других.

Как сообщила генпродюсер телеканала ТНТ Тина Гивиевна, сейчас идет доработка некоторых сцен фильма, чтобы он стал более экспрессивным и веселым. Такова официальная версия этого решения.

Но как отмечает издание, есть и неофициальная версия, что Кологривый пришел на замену Киркорова, который был участником "голой" вечеринки Ивлеевой. И именно поэтому в экстренном порядке переснимаются некоторые сцены.

Отметим, что Киркоров извинился за вечеринку и заявил, что "зашел не в ту дверь". Он также объяснился перед пресс-секретарем Путина, почему оказался там. А накануне официальный сайт певца заблокировали.