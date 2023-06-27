"Остановили, чтобы пофоткаться": видео с Jah Khalib и полицейскими объяснили в ДП Алматы

Jah Khalib с полицейскими. Кадр из видео: tiktok.com/@abdu_17xx

В соцсетях появилось видео, на котором полицейские фотографируются с певцом Jah Khalib на дороге. В пресс-службе ДП города Алматы прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Пользователь TikTok под ником abdu_17xx опубликовал видео, на котором казахстанский исполнитель Jah Khalib стоит на проезжей части одной из улиц Алматы с полицейскими. Судя по кадрам, стражи порядка делали совместное фото с артистом.

Казахстанцы в комментариях под видео поддержали полицейских.

"Они такие же люди, как и все, радуются", "Остановили его, чтобы пофоткаться с ним", "Я бы тоже так сделала", "Чисто для этого остановили походу", "Красавчики полицейские, они тоже люди", – пишут пользователи соцсети.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города Алматы, на видео запечатлен экипаж специализированного батальона патрульной полиции.

"Действие произошло 23 июня в 21:00 на проспекте Аль-Фараби. Как сообщили в подразделении, автомашина марки Mercedes остановилась около патрульной полиции, вышел мужчина, который поинтересовался, как проехать до нужной ему точки.

Сотрудники полиции сориентировали молодого человека и узнали в нем популярного исполнителя. Далее они попросили разрешение с ним сфотографироваться, он согласился.

Так и были сделаны памятные снимки", – рассказали в ведомстве.

Напомним, концерты Jah Khalib в России потребовали отменить из-за его позиции по Украине. Артист высказался по этому поводу. После отмены его концертов в Москве и Санкт-Петербурге стало известно и об отмене его выступления на концерте Димы Билана в Дубае.

Между тем казахстанский рэпер Jah Khalib выпустил тизер к своей новой песне. На видео он поет, взобравшись на крышу гостиницы "Казахстан" в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2026560-ostanovili-chtoby-pofotkatsya-video-s-jah-khalib-i-politseyskimi-obyasnili-v-dp-almaty/