"Классная локация!": Jah Khalib снял видео на крыше гостиницы "Казахстан" в Алматы

Jah Khalib. Фото: instagram.com/jahkhalib

Казахстанский рэпер Jah Khalib выпустил тизер к своей новой песне. Видео, где он поет, взобравшись на крышу гостиницы "Казахстан" в Алматы, артист опубликовал в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Рэпер лаконично подписал видео, которое выложил в своей ленте.

"12.05.2023", - отметил он.

Красивая локация, которую выбрал для съемок Jah Khalib, а также слова новой песни не оставили равнодушными его подписчиков.

"Это тот Jah Khalib, по которому я соскучился", "Алматы. Закат. Баха и квадрокоптер. Слова, как всегда, по факту", "Туда можно залезать?!", "Какая классная локация!", "Впервые вижу крышу этой гостиницы", "Какая сильная песня. Давно таких не слышала!", "Как всегда, пушка, братан", - отреагировали подписчики.

Напомним, концерты Jah Khalib в России потребовали отменить из-за его позиции по Украине. Артист высказался по этому поводу. После отмены его концертов в Москве и Санкт-Петербурге стало известно и об отмене его выступления на концерте Димы Билана в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2020088-klassnaya-lokatsiya-jah-khalib-snyal-video-na-kryshe-gostinitsy-kazahstan-v-almaty/