"Я знаю о твоих чувствах": потерявший дедушку Димаш дал запланированный концерт в Малайзии

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген провел свой сольный концерт в Малайзии. Отец Димаша поблагодарил в соцсети фанатов за поддержку, которая была очень важна артисту, потерявшему близкого человека, передает NUR.KZ.

Напомним, 13 июня стало известно, что скончался дедушка Димаша, который его вырастил. Молодой исполнитель посвятил ему трогательный пост в соцсети. Глава государства выразил свои соболезнования семье Димаша.

24 июня в столице Малайзии состоялся концерт казахстанского певца. Канат Айтбаев написал об этом в Instagram.

"Несмотря на то, как психологически трудно было выступать из-за случившегося горя в нашей семье, Димаш провел концерт, как и было запланировано 7 месяцев назад, в организации которого участвовало свыше сотни человек.

Я знаю о твоих чувствах, твоем настроении вне сцены, мой Дико. Как говорил наш папа, обещание - это слово божье, живой человек должен продолжать жить.

Тысячу благодарностей малазийским зрителям, фанатам, которые приехали из разных стран мира и оказали замечательную поддержку", - отметил он.

Ранее мы писали, что Димаша Кудайбергена встретили в аэропорту Куала-Лумпура восторженные фанаты. Прилетевший в столицу Малайзии артист посетил детский госпиталь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2026393-ya-znayu-o-tvoih-chuvstvah-poteryavshiy-dedushku-dimash-dal-zaplanirovannyy-kontsert-v-malayzii/