Димаша Кудайбергена встретили в аэропорту Куала-Лумпура восторженные фанаты (видео)

Димаш в аэропорту Куала-Лумпура. Кадр из видео: instagram.com/dimash_malaysiandears

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген прилетел в столицу Малайзии, где состоится его сольный концерт. В аэропорту Куала-Лумпура его встретили восторженные поклонники.

Зрелищное шоу Димаша Stranger состоится в Куала-Лумпуре 24 июня. Казахстанскую звезду и его команду встречали в аэропорту поклонники и гости, которые прибыли в столицу, чтобы принять участие в концерте Димаша, сообщает DimashNews.

Малазийский фан-клуб Димаша и фанаты, прилетевшие из Китая, Японии, США, Казахстана, России, Польши, стран Южной Америки, Европы, организовали приветствие в стиле Белого Дня.

Многие из них были в одежде белого цвета с повязанными на руках белыми лентами, где написали пожелания любимому артисту.

На страничке малазийского фан-клуба Димаша появилось видео встречи казахстанского певца и его поклонников. Артист тепло приветствовал своих Dears, подойдя к ним и поблагодарив за радушный прием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2025882-dimasha-kudaybergena-vstretili-v-aeroportu-kuala-lumpura-vostorzhennye-fanaty-video/