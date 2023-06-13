Токаев выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Касым-Жомарт Токаев направил письмо семье Димаша Кудайбергена из-за смерти его дедушки Кудайбергена Айтбайулы, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.

В письме президент выразил соболезнования в связи с кончиной Кудайбергена Айтбаева.

"Кудайберген Айтбаев много лет много работал в сфере сельского хозяйства и стал ветераном труда. Он был человеком, которого уважали в семье и уважали родственники за его нравственные качества. Он смог воспитать великое поколение, талантливых сыновей и дочерей.

Светлый образ Кудайбергена Айтбаева, сумевшего распространить вокруг себя лучи добра, останется в памяти знавших его", – говорится в тексте письма.

Напомним, сегодня поэт и журналист Бауыржан Бабажанулы сообщил о том, что умер дедушка известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

В 2019 году Кудайбергену Айтбаеву вручили госнаграду – медаль "Ерен еңбегі үшін" за вклад в культурное и социально-экономическое развитие страны.

Как пишет издание Baigenews, для Димаша Кудайбергена его дедушка Кудайберген Айтбаев являлся самым близким человеком.

Так как Димаш был старшим внуком, то по старинной казахской традиции, он в детстве был передан на воспитание бабушке с дедом. Именно они впервые увидели в будущем знаменитом певце музыкальный талант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023899-tokaev-napravil-pismo-s-soboleznovaniyami-seme-dimasha-kudaybergena/