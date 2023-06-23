Прилетевший в Малайзию Димаш посетил детскую больницу в Куала-Лумпуре (видео)

Димаш в детском госпитале в Малайзии. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген, прилетевший в Малайзию, в первый же день своего пребывания в Куала-Лумпуре посетил детскую больницу и встретился с маленькими пациентами, передает NUR.KZ.

Димаш разместил в Instagram видео посещения детской больницы, куда он отправился сразу же, как прилетел в столицу Малайзии. Артист пообщался с маленькими пациентами, которым приготовил подарки.

"Перед концертом Dears организовали благотворительную акцию, за это я ими восхищаюсь", - отметил Димаш.

"Димаш, вы просто шикарный и вы для меня пример целеустремленности", "Пусть Всевышний охраняет тебя! Ты любимец наш и гордость! Ты пример моим внукам", "Спасибо за такое доброе сердце", - прокомментировали трогательные кадры подписчики.

Отметим, что артист также встретился с руководством университета City University, представителями дипломатического корпуса, студентами, журналистами и поклонниками. Во время встречи ему вручили медаль за исполнительское искусство, пишет DimashNews.

Димаш поблагодарил за признание его труда в сфере музыки и отметил, что для него большая честь получить престижную награду одного из самых известных высших учебных заведений в Малайзии.

Мы писали ранее, что Димаша встретили в аэропорту Куала-Лумпура восторженные фанаты. Концерт казахстанского певца в столице Малайзии состоится уже завтра, 24 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2026083-priletevshiy-v-malayziyu-dimash-posetil-detskuyu-bolnitsu-v-kuala-lumpure-video/