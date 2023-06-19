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"Ты всегда в моем сердце": Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост покойному дедушке

Опубликовано:

Димаш Кудайберген с дедушкой и бабушкой
Димаш Кудайберген с дедушкой и бабушкой. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген написал трогательный пост в соцсети о своем умершем дедушке. Певец отметил, что никогда не забудет его любовь и мудрые наставления, передает NUR.KZ.

Напомним, несколько дней назад скончался дедушка Димаша. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье артиста, отметив, что Кудайберген Айтбаев вырастил талантливых сыновей и дочерей.

Димаш разместил в Instagram редкие архивные фото с дедушкой.

"Спасибо, папа. За данные тобой мне крылья. За то, что научил достигать высот, расширять свой кругозор, за духовные наставления, которые не дадут даже 100 школ. Я не смогу выразить словами свою благодарность тебе. Я многое не успел тебе сказать. Прощай, мой папочка. Ты всегда в моем сердце. Пусть твоя душа пребудет в раю. Твой младший", - написал он.

Димаш также поблагодарил всех за слова поддержки и соболезнования.

"Пусть в ваших семьях не будет печали", - написал он.

"Дорогой Димаш, прими мои искренние соболезнования. Это тяжелая утрата, держись", - прокомментировал пост Димаша Арман Давлетяров.

Свои соболезнования выразили исполнителю и другие знаменитости - Жазира Байрбекова, Сундет Байгожин, Дана Нуржигит. Подписчики Димаша отметили, что разделяют его горе и восхищаются тем, как воспитал Кудайберген ата своих детей и внуков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025343-ty-vsegda-v-moem-serdtse-dimash-kudaybergen-posvyatil-trogatelnyy-post-pokoynomu-dedushke/

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