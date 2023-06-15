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Арман Давлетяров получил должность в ТРК президента Казахстана

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Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Медиаменеджер, экс-директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров получил должность советника гендиректора Телерадиокомплекса президента РК, передает МИА "Казинформ".

Заслуженный деятель Казахстана, медиаменеджер, телеведущий и общественный деятель Арман Давлетяров назначен советником генерального директора Телерадиокомплекса президента Казахстана.

Телерадиокомплекс президента РК – целевой медиа-ресурс по информационному обеспечению деятельности главы государства Касым-Жомарта Токаева, говорится на официальном сайте ТРК президента.

Телерадиокомплекс выполняет множество функций, среди них:

  • производство целевой видеопродукции (тематические документальные фильмы, презентационные ролики);
  • формирование документального видеоархива, отражающего этапы развития казахстанской государственности;
  • производство цикла телепрограмм о великих деятелях культуры Казахстана;
  • производство реставрации и систематизации видео-, аудио-, кино- и фотодокументов;
  • развитие сотрудничества с международными СМИ.

Добавим, что гендиректором ТРК президента является Раушан Кажибаева.

Напомним, в январе 2021 года Арман Давлетяров ушел с поста генерального директора телеканала "Муз-ТВ". Его место занял Захар Бабин, ранее работавший главой ТНТ MUSIC.

Давлетяров начал свою работу на "Муз-ТВ" в 2008 году. Спустя год стал музыкальным директором и директором премии данного телеканала. В 2013 году возглавил телеканал.

В конце прошлого года медиаменеджер рассказал, что, много лет проработав на телевидении, в шоу-бизнесе, старался держаться подальше от бесконечных интриг.

В январе этого года мы писали, что экс-глава "Муз-ТВ" прибыл в Алматы, где побывал на Кенсайском кладбище и прочитал молитву у могил Батырхана Шукенова, Баглана Садвакасова и Булата Сыздыкова.

Недавно Давлетяров сообщил поклонникам, что сменил окружение и перестал общаться с некоторыми знакомыми из-за их образа жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2024968-arman-davletyarov-poluchil-dolzhnost-v-trk-prezidenta-kazahstana/

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