Арман Давлетяров: Остаток своей жизни я хочу прожить по-другому

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал в Instagram, почему сменил окружение и перестал общаться с некоторыми знакомыми, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров отметил, что перестал общаться с людьми, которым нравится выпивать и курить, вести разгульный образ жизни.

"Мне стало некомфортно и даже неприятно находиться с ними в одной компании. И не потому, что они плохие, а я хороший, мы разные и образ жизни у нас разный. Когда-то, я этого не замечал и, более того, мне даже нравилось это общество.

Но, видно, всему свое время и я сегодня счастлив, что у меня практически новое окружение, новые друзья и другой я! Можно сколько угодно меня сегодня в чем-то упрекать и ругать за прошлые годы. Называть проповедником, фанатиком или даже порой лицемером, верите, мне на это совершенно наплевать!

Займитесь своей жизнью, а не мою анализируйте. Это моя жизнь и мне самому отвечать за это, но не перед вами. А вот в этом и вся суть! Остаток своей жизни я хочу прожить по-другому. С любовью и верой во Всевышнего. Лучше поздно, чем никогда! Кто знает, тот меня поймет! И таких среди моих подписчиков, я уверен, большинство", - заключил Давлетяров.

"Очень рада за вас, но нельзя осуждать других, никто не имеет право на это", "Очень рада, что вы встали на путь истинный. И говорите об этом открыто, возможно, многие задумаются о своей жизни", "Все кого-то учат. Все идеальные. Одни грешники мы", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021693-arman-davletyarov-ostatok-svoey-zhizni-ya-hochu-prozhit-po-drugomu/