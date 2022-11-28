Арман Давлетяров: Рад, что эпопея под названием "шоу-бизнес" в моей жизни закончилась

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, как старался не вступать в интриги шоу-бизнеса и защищал себя от ненужных разговоров и негатива, передает NUR.KZ.

Своими мыслями медиаменеджер поделился в Instagram.

"Я много лет проработал в шоу-бизнесе, на телевидении. Его не зря называют "клубок целующихся змей". Вы знаете об этом прекрасно.

Я думаю: "Господи, как вообще столько лет там жил". Сейчас, когда я уже нахожусь за пределами этой самой территории, территории шоу-бизнеса.

И я не к тому, что я сейчас злорадствую. Я и правда рад, что эта эпопея под названием "шоу-бизнес" в моей жизни закончилась", - рассказал Арман Илюбаевич.

Давлетяров отметил, что в шоу-бизнесе происходят бесконечные интриги и он старался держаться подальше от них.

"В окружении у каждого из нас есть люди которые так любят обсуждать других, "помыть им кости". Как не стать заложником таких разговоров? Выбор всегда за вами. Что вы делаете в таких ситуациях? Я просто пресекаю эти разговоры, даже если это не нравится собеседнику.

И таким образом защищаю себя от ненужной беседы и негатива. Лучше сказать в лицо об этом, и, как правило, это всегда работает. Если они живут этим - интригами, сплетнями и пустыми разговорами, обходите их стороной и живите своей жизнью. Чужие грехи вам точно не нужны", - отметил он.

Напомним, в начале прошлого года Арман Давлетяров покинул пост генерального директора телеканала "Муз-ТВ", который возглавлял много лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1999203-arman-davletyarov-rad-chto-epopeya-pod-nazvaniem-shou-biznes-v-moey-zhizni-zakonchilas/