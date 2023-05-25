Димаш Кудайберген выпустил новый клип с кадрами из личного архива

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выпустил новый клип, приуроченный ко дню рождения музыканта. Композицию он посвятил всем своим поклонникам, передает NUR.KZ.

Вчера, 24 мая, Димаш Кудайберген отпраздновал свое 29-летие. Фанаты артиста тоже получили подарок – новый клип на песню "Omir".

Как отметил музыкант на своей странице в Instagram, текст и музыку написал он сам.

При этом в клипе собраны кадры из личного архива Димаша, которые ранее не публиковались в Сети.

"Каждый год вы делаете самые крутые подарки на мой день рождения, потому примите этот музыкальный подарок в знак благодарности за вашу любовь", – написал он.

Как сообщается в описании к видео на официальном YouTube-канале музыканта, произведение рассказывает историю жизненного и творческого пути исполнителя от самого начала до его становления артистом, которого знают сегодня.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа.

"Жизнь – это несравненный гигантский корабль, где меняются черное и белое, добро и зло, радость и печаль. Всем слушателям, которые мотивируют меня терпеть ужасные волны и бури месяца, эта песня, которая выйдет накануне моего дня рождения. Эта работа о моей жизни", – отмечал он.

Вчера, в день рождения артиста, в Нью-Йорке на Таймс-сквер появилось видео с поздравлением.

На огромном экране транслировались фотографии артиста на площади в центральной части Манхэттена. Поклонники Димаша, не скрывая радости, аплодировали и скандировали "Димаш".

Позже стало известно, что музыканта поздравил известный российский композитор Игорь Крутой.

Добавим, что Димаш Кудайберген родился 24 мая 1994 года в Актюбинске (современный Актобе).

При рождении мальчик получил имя Динмухаммед, но в семье первенца стали называть Димаш. У него есть младшая сестра Раушан и брат Абильмансур (Мансур).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2021979-dimash-kudaybergen-vypustil-novyy-klip-s-kadrami-iz-lichnogo-arhiva/