"Это о моей жизни": Димаш Кудайберген запланировал премьеру клипа в день рождения

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген порадовал поклоников со всего мира, сообщив в Instagram, что премьера нового клипа состоится в его день рождения, 24 мая, передает NUR.KZ.

Выхода каждой музыкальной новинки Димаша его фанаты ждут с нетерпением. Новость о том, что 24 мая они увидят новый клип любимого артиста не могла не порадовать его поклонников. По словам Димаша, новая творческая работа посвящена его жизни на сцене и за сценой.

"Жизнь - это несравненный гигантский корабль, где меняются черное и белое, добро и зло, радость и печаль. Всем слушателям, которые мотивируют меня терпеть ужасные волны и бури месяца, эта песня, которая выйдет накануне моего дня рождения. Эта работа о моей жизни", - отметил Димаш.

"Димаш, мы ждем с нетерпением. Вы опять нам приготовили что-то интересное и необычное", "Вау! Мы 24 мая ждем с замиранием весь год, а тут еще такой подарок от тебя!", "Будет что-то новое, неповторимое, как всегда! Я уже и не знаю, что ждать от тебя, наш загадочный волшебник", - отреагировали фолловеры.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген выложил фото и видео с Касым-Жомартом Токаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2021507-eto-o-moey-zhizni-dimash-kudaybergen-zaplaniroval-premeru-klipa-v-den-rozhdeniya/