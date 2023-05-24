"Мой гениальный друг": Игорь Крутой тепло поздравил Димаша с днем рождения

Игорь Крутой и Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный российский композитор Игорь Крутой тепло поздравил в соцсети Димаша Кудайбергена с днем рождения. Молодому исполнителю исполнилось 29 лет, передает NUR.KZ.

Игор Крутой выложил видео с Димашем и отметил, что его молодой друг гениален.

"День рождения Димаша - праздник не только для поклонников этого замечательного певца (а фан-клуб нашего именинника во всем мире насчитывает ни много ни мало - два миллиарда человек), но и для всех ценителей вокального таланта…

24 мая - особый праздник для семьи Димаша, жизнью которой он живет со всеми вытекающими: заботой, волнениями о здоровье родителей, бабушки и дедушки, дальнейшей судьбе любимых сестрички и брата!

Глядя на наши с ним премьеры в рамках "Новой волны", да и в других ТВ-проектах, появляются мурашки - верный признак дальнейшего признания и успеха…

Дорогой Димашик, что бы я хотел бы пожелать тебе в день твоего рождения? Прежде всего, здоровья и долголетия тебе и всем твоим близким, востребованности, вдохновения, неиссякаемого желания совершенствоваться, любви и появления мурашек у всех при каждом твоем выходе на сцену! С днем рождения, мой дорогой гениальный друг!" - написал он.

Именинник ответил на поздравления маэстро.

"Дорогой Игорь Яковлевич, большое спасибо за поздравление. Ценю нашу прекрасную дружбу. Всегда восхищался вашей семьей и вашим отношением ко всем окружающим. Берегите себя", - написал Димаш.

К поздравлениям Крутого присоединились его подписчики, пожелав успеха и благополучия казахстанскому певцу.

Мы писали также, что видео с Димашем Кудайбергеном появилось на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021904-moy-genialnyy-drug-igor-krutoy-teplo-pozdravil-dimasha-s-dnem-rozhdeniya/