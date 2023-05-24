Видео с Димашем Кудайбергеном появилось на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 29 лет. По этому случаю на Таймс-сквер появилось видео с поздравлением артиста, передает NUR.KZ.

Певец опубликовал видео в Instagram, где на огромном экране транслировались фотографии артиста на площади в центральной части Манхэттена. Поклонники Димаша, не скрывая радости, аплодировали и скандировали "Димаш".

"Привет, Таймс-сквер! Здравствуй, мир! Привет, 29 лет! Всем огромное спасибо за оказанную честь", - написал отечественный исполнитель.

Поклонники артиста поздравили его с днем рождения в комментариях.

"Наступил чудесный день – сегодня мы дружно отмечаем Твой день рождения!", "C днем рождения любимый Артист!", "С Днем рождения, дорогой Димаш, наш самый любимый и самый лучший артист!" - прокомментировали они.

Ранее Димаш Кудайберген запланировал премьеру клипа в день своего рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021830-video-s-dimashem-kudaybergenom-poyavilos-na-tayms-skver-v-nyu-yorke/