"Хрипела, не попадала в ноты": МакSим ушла со сцены во время концерта в Сочи (видео)

Концерт МакSим в Сочи. Кадр из видео: https://t.me/breakingmash

Концерт певицы МакSим сорвался в Сочи. Директор артистки объяснил это ее плохим самочувствием. На видео, появившихся в Сети, заметно, что девушка поет слабым голосом и сильно фальшивит.

Как пишет Telegram-канал SHOT, МакSим во время своего выступления на курорте "Роза Хутор" в российском городе Сочи бросила микрофон и убежала со сцены.

"Певица хрипела, не попадала в ноты, выглядела несобранной и замученной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время исполнения главного хита "Знаешь ли ты?" МакSим просто протянула микрофон к зрителям.

"Обычно этот хит поют все, но в этот раз публика начала возмущаться. Певице это не понравилось: она просто ушла за кулисы и больше не возвращалась", – добавили авторы поста.

Инцидент прокомментировали в официальной группе певицы ВКонтакте.

"Марине (настоящее имя певицы – прим. ред.), действительно, внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд.

Еще днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость. Наш врач делал все возможное, чтобы стабилизировать состояние. Однако, на концерте случилось то, чего никто не ожидал", — объяснила PR-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

При этом, по данным Telegram-канала Mash, недовольные зрители ждут компенсаций за билеты, которые стоили от 3 до 15 тысяч рублей (от 17,6 до 88 тыс. тенге по нынешнему курсу).

Позже в официальном Instagram-аккаунте МакSим появился ее собственный комментарий.

"Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела – у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное – у вас, мои любимые зрители. (...)

Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену", – написала певица.

Она подчеркнула, что всем зрителям будут возмещены деньги за билеты, и добавила, что дальнейшая программа тура не меняется.

Напомним, что в ноябре прошлого года МакSим внезапно отменила концерт в российской Вологде. Причиной отмены ее менеджеры назвали ухудшившееся состояние здоровья артистки.

При этом в середине июня 2021 года МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких из-за КВИ.

Позже состояние заболевшей COVID-19 артистки ухудшилось, ее ввели в искусственную кому. В сознание она пришла лишь спустя 1,5 месяца.

После выхода из больницы МакSим рассказала об остановке сердца во время болезни.

"У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах. Потом же меняли аппарат на ЭКМО. Всего девять шрамов я на себе насчитала. Ничего не поделаешь", – говорила тогда она.

Добавим, Марина Абросимова (по матери – Максимова), известная под псевдонимом МакSим, — известная российская певица, музыкальный продюсер и автор песен.

Марина родилась в простой казанской семье в 1983 году. Мама Светлана Максимова работала воспитателем в детском саду, а отец Сергей Абросимов был автослесарем. Будущая звезда с ранних лет была влюблена в музыку, училась игре на фортепиано, постигала тайны владения вокалом.

После первых выступлений на сцене Абросимова решила сделать музыку своей профессией.

Расцвет творчества МакSим начался после ее переезда в Москву. Ее первый альбом "Трудный возраст" вышел в свет в 2006 году. На Gala Records МакSим выпустила сольник, который за первые две недели разошелся 200-тысячным тиражом, а позже стал платиновым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2013498-hripela-ne-popadala-v-noty-maksim-ushla-so-stseny-vo-vremya-kontserta-v-sochi-video/