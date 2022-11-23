МакSим экстренно отменила концерт из-за ухудшения состояния здоровья

Макsим. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим внезапно отменила концерт в российской Вологде. Причиной отмены ее менеджеры назвали ухудшившееся состояние здоровья артистки, передает NUR.KZ.

Соответствующее заявление появилось в Stories на странице музыкальной исполнительницы в Instagram.

"Сообщение менеджмента МакSим. К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - говорится в сообщении.

Stories МакSим. Скрин: instagram.com/maksimartist

Напомним, в середине июня прошлого года Макsим госпитализировали с 40% поражения легких. Позже состояние заболевшей COVID-19 артистки ухудшилось, ее ввели в искуственную кому. В сознание она пришла лишь спустя 1,5 месяца. После выхода из больницы МакSим рассказала об остановке сердца во время болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1998534-maksim-ekstrenno-otmenila-kontsert-iz-za-uhudsheniya-sostoyaniya-zdorovya/