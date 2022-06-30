Последняя песня Юрия Шатунова, написанная незадолго до смерти, появилась в Сети

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

В Сети появилась последняя песня культового российского певца 90-х Юрия Шатунова, которую он написал незадолго до своей смерти. Указывается, что он работал на материалом для нового альбома.

Как пишет Starhit, незадолго от своей внезапной смерти Юрий Шатунов работал над материалом для нового альбома.

Новая песня получила название "Каждому свое" и должна была войти в треклист нового сборника, однако после того, как артист скончался, ее решили опубликовать отдельно.

Указывается, что эта песня стала последней законченной работой культового российского певца 90-х. Шатунов записал ее всего за несколько недель до своей смерти.

"Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Впервые мы слушали ее на поминках. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры", - рассказал директор покойного артиста Аркадий Кудряшов.

Напомним, что о смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Известному певцу было 48 лет. Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни артиста.

Сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым в Москве. Артиста кремировали. В последний путь певца проводили члены его семьи и известные коллеги по цеху.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976283-poslednyaya-pesnya-yuriya-shatunova-napisannaya-nezadolgo-do-smerti-poyavilas-v-seti/