"Крутая песня": новый трек Зарины Омаровой получил высокую оценку фанатов

Зарина Омарова. Фото: instagram.com/zarina_omarova_official

Казахстанская певица Зарина Омарова представила свой трек под названием "Таппаймын". Новая работа артистки получила массу положительных оценок ее слушателей, передает NUR.KZ.

О премьере песни Зарина Омарова сообщила в Instagram.

"Новое звучание. Новая песня. Премьера! Дорогие слушатели, мне хочется познакомить вас с моей творческой новинкой.

Песня, автором слов и музыки которой является Бауыржан Бимахан, называется "Таппаймын".

Надеюсь, что вам понравится. Напишите свои честные отзывы и оценки. Благодарю за то, что вы со мной", - отметила Зарина.

Фанаты Омаровой хорошо восприняли музыкальную новинку и дали положительную оценку.

"Поздравляю, крутая песня!", "Хит", "Суперская песня", "Ура! Новый трек", "Замечательно, что за голос!", "Красиво", "Нежная песня", - отметили они.

Мы писали ранее, что Зарину Омарову заподозрили в пластике. Артистка не стала скрывать и призналась, что сделала блефаропластику. Она отметила, что не видит ничего плохого в стремлении быть красивой.

Однако фанаты до сих пор не могут смириться с переменами во внешности Зарины. Они убеждены, что их любимая певица была красива и до коррекции век.

Сама же Омарова довольна результатом, она призналась, что никогда не стыдилась своей внешности, даже когда имела лишние килограммы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1964993-krutaya-pesnya-novyy-trek-zariny-omarovoy-poluchil-vysokie-otsenki-fanatov/