"Вес растаял, словно лед": Зарина Омарова призналась, что не стыдилась лишних килограммов

Зарина Омарова. Фото: instagram.com/zarina_omarova_official

Отечественная певица Зарина Омарова рассказала о периоде своей жизни, когда имела избыточный вес. Певица изрядно поправилась во время первой беременности, но не стыдилась этого, передает NUR.KZ.

Зарина опубликовала семейные фотографии в Instagram. И написала новый пост.

"95 килограммов. Имея такой вес, я родила своего первенца Алижана. Я помню это время отчетливо. Если у кого-то такой вес вызвал бы депрессию, то я, можно сказать, гордилась этим.

Потому что на свет появился мой малыш, который сделал меня самой счастливой на свете мамой. Самое главное, что он родился здоровым, растет настоящим джигитом, слава Богу.

А вес растаял со временем, словно лед. Об этом я еще напишу как-нибудь. Сегодня день рождения моего первенца Алижана. Расти большим, мой защитник", - отметила Зарина.

Подписчики присоединились к поздравлениям любящей мамы. Некоторые полюбопытствовали, как артистка сохраняет форму.

"Поздравляем Алижана! Пусть будет твоей гордостью и опорой", "Долгой и счастливой жизни мальчику", "А как вы держите вес? Диета?", "Наверное, был крупный плод, я тоже поправилась при беременности", "А как вы похудели?" - оставили они свои комментарии.

Напомним, фанаты заподозрили Зарину Омарову в пластике. Позже певица сама призналась, что прибегла к помощи пластического хирурга, она отметила, что не видит в ничего плохого в том, чтобы быть красивой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959106-ves-rastayal-slovno-led-zarina-omarova-priznalas-chto-ne-stydilas-lishnih-kilogrammov/