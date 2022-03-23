Украинский рэпер Потап отказался от российских наград

Потап и Настя Каменских. Фото: instagram.com/realpotap

Украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) заявил, что больше никогда не будет выступать в России и отказывается от всех музыкальных наград. Об этом пишет Starhit.

Музыкант отметил, что ранее он записал песню для российской исполнительницы Ольги Бузовой. Сейчас же он рад тому, что не успел выпустить трек.

"Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен", - заявил участник группы "Потап и Настя".

Напомним, ранее покинувший Россию Иван Ургант высказался о работе на Первом канале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961840-ukrainskiy-reper-potap-otkazalsya-ot-rossiyskih-nagrad/