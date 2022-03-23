Уехавший из России Иван Ургант высказался о работе на Первом канале

Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom

Пару недель назад Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей. После чего в СМИ стали строить предположения о том, что это связано с ситуацией в Украине, а шоу "Вечерний Ургант" больше не выйдет на Первом канале. Также появилась информация, что программе якобы готовят замену. На это ответил сам телеведущий, передает "Газета.Ru".

В СМИ в последнее время обсуждалась информация о том, что на Первом канале якобы вместо "Вечернего Урганта" может выйти новое шоу, ведущим которого станет юморист Гарик Мартиросян.

Ургант в беседе с журналистом издания опроверг эти сведения.

"Не верьте слухам!" - заявил Иван.

На просьбу рассказать, когда выйдут новые выпуски "Вечернего Урганта", шоумен ответил, что сам ждет этого.

"Я тоже, поверьте, очень этого жду", - заявил телеведущий.

Ранее стало известно, что Иван Ургант покинул Россию.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", - написал шоумен в своем Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961803-uehavshiy-iz-rossii-ivan-urgant-vyskazalsya-o-rabote-na-pervom-kanale/