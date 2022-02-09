Димаш Кудайберген поделился кадрами исполнения песни на китайском языке

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился в Сети кадрами концерта на китайском телевидении. Фанаты не поскупились на восторженные комментарии, передает NUR.KZ.

"Песня Only you на съемках на CCTV", - лаконично подписал он опубликованное видео на своей страничке в Instagram. Ранее мы писали, что Димаш выступил в новогодней программе на китайском телевидении.

Восхищенные фанаты рассыпались в комплиментах, они вновь признались в любви своему кумиру. Поклонники со всего мира еще раз отметили, что голос Димаша - это нечто волшебное.

"Какая прекрасная песня, твой голос идеален для любого жанра", "Ты лучший! Ты замечательный!", "Очень скучаем по тебе, пожалуйста, не исчезай так надолго", "Очень люблю эту песню", "Какое же превосходное исполнение", "Спасибо, что поделился, но очень не хватает тебя самого", "Красивое и нежное исполнение", "Нежно и проникновенно. Любим тебя, наш дорогой!" - написали они.

Отметим, что Димаш не так давно вернулся в соцсети, чем порадовал своих фанатов. В настоящее время исполнитель готовится к большому концерту в Дубае, который состоится 25 марта.

А недавно в интервью Арману Давлетярову Димаш рассказал о своих кумирах, планах, испытаниях и самой большой награде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1955379-dimash-kudaybergen-podelilsya-kadrami-ispolneniya-pesni-na-kitayskom-yazyke/