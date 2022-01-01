Димаш выступил в новогодней программе на китайском телевидении (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с подписчиками кадрами своего выступления в праздничной новогодней программе китайского телеканала.

Исполнитель опубликовал этот фрагмент в своем Instagram. Как написал Димаш, он выступил в эфире телеканала CCTV-1 в рамках праздничной программы.

"Представляю вам мое сегодняшнее выступление в праздничной новогодней программе телеканала CCTV-1. Дуэт с китайским тенором, учеником Пласидо Доминго, солистом Метрополитен Опера талантливым Инси Чжаном. Сегодня мы исполнили прекрасную песню "Thousands of miles, a common dream". Надеюсь, вам понравилось наше выступление! Всех с наступающим Новым годом!" - поздравил Кудайберген подписчиков.

Фанаты оценили выступление певца.

"Невероятно красиво! Спасибо большое за все поздравления и подарки!", "Потрясающее исполнение", "Удивительный Димаш", "До сих пор под впечатлением", - похвалили Димаша комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949576-dimash-vystupil-v-novogodney-programme-na-kitayskom-televidenii-video/