Димаш Кудайберген даст большой концерт в Дубае

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген даст первый сольный концерт после затянувшейся мировой пандемии. Долгожданное яркое шоу состоится 25 марта в Дубае.

Димаш Кудайберген всегда говорил, что скучает по своим зрителям. Концерт в Эмиратах станет ярким и незабываемым событием, как для самого Димаша, так и для его верных фанатов.

Масштабное шоу состоится 25 марта на крупнейшей арене Ближнего Востока - Coca Cola Arena, сообщает DimashNews. Coca-Cola Arena расположена в центре Дубая - районе City Walk, на полностью кондиционируемой площадке проходят большие спортивные мероприятия и грандиозные концерты. Шоу Димаша Кудайбергена будет проведено с соблюдением всех карантинных мер.

О предстоящем мероприятии сообщил также на своей страничке в Instagram отец Димаша - Канат Айтбаев.

"Встретимся в Дубае, друзья", - написал он.

Фанаты артиста со всего мира отметили, что искренне рады тому, что смогут насладиться творчеством своего кумира и наконец увидеть его.

"Билеты куплены, самолеты забронированы!", "Жалко, что не смогу прилететь. Буду ждать концерты в России", "Очень ждем концерт Димаша!", "Уже с билетами на руках", "Это так здорово!" - написали они.

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1950911-dimash-kudaybergen-dast-bolshoy-kontsert-v-dubae/