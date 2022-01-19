"Очень по вам соскучился": Димаш Кудайберген порадовал фанатов, вернувшись в соцсети

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген восстановил аккаунт в Instagram. Он отметил, что очень скучал по фанатам, и объявил о проведении сольного концерта в ОАЭ, передает NUR.KZ.

Последняя запись на страничке Димаша в Instagram была сделала две недели назад. Из-за проблем с аккаунтом фанаты были лишены возможности общаться с певцом и очень скучали. Надо отметить, что в соцсети у Димаша 3,6 млн подписчиков.

Сегодня исполнитель вновь вернулся в соцсеть, чем очень порадовал верных поклонников. Он также проанонсировал свой концерт в Дубае, который состоится 25 марта.

"Дорогие друзья! Как вы знаете, мой Инстаграм был заблокирован. Спасибо вам, всем, кто переживал. Я очень по вам соскучился. Я благодарю всех Dears всех за невероятную поддержку!

И хочу сообщить что 25 марта в Дубае состоится мой первый большой концерт после пандемии. Я вас всех жду! До встречи!" - написал Димаш (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики казахстанского артиста оставили свои комментарии под его новым постом.

"Ура! С возвращением!", "Как этого не хватало! Мы очень-очень рады, так скучали!", "Наконец-то ты вернулся в Инстаграм", "С возвращением, в Дубай не попадаем, а вот Минск уже ждет", "Привет, принц! Мы скучали", "Как хорошо, что восстановили твою страницу. Пусть концерт пройдет с аншлагом!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951926-ochen-po-vam-soskuchilsya-dimash-kudaybergen-poradoval-fanatov-vernuvshis-v-sotsseti/