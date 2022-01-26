"Ценю свой дар и дорожу им": Ернар Садирбаев об участии в "Голосе", музыке и смысле жизни

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный под псевдонимом Amre, рассказал об участии в шоу "Голос", о своем отношении к музыке, признался в том, что его вдохновляет и что является смыслом его жизни, передает NUR.KZ.

Ернар Садирбаев повернул кресла всех четверых наставников российского "Голоса" на "Слепых прослушиваниях". Он попал в команду Димы Билана.

Amre признали лучшим на этапе "Нокаутов". Ернар и Алишер Каримов вышли в финал, однако в заключительном туре уступили место Александру Волкодаву из Кыргызстана.

Накануне Ернар вспомнил, как готовился к финалу "Голоса", он рассказал, что сильно переживал за тексты.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Подписчики спросили певца, почему, на его взгляд, он не одержал победу в конкурсе.

"Я дошел до конца. Прошел все туры "Голоса". И каждый тур побеждал. В финале спел три песни. Я знаю свои сильные и слабые стороны. Я победил себя", - написал Ернар (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

На вопрос, что любит слушать певец и какой музыкой вдохновляется, он ответил, что во всем видит что-то познавательное.

"Я слушаю все и примеряю на себе. Это и вдохновляет, и учит. Самое главное - эта история должна мне нравится", - отметил он.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Amre признался, что музыка - одна из главных составляющих его жизни, которую он старается прожить осознанно и с верой в душе.

"Я не делаю музыку смыслом своей жизни. Но я ценю свой дар и дорожу им. Об этом мы еще поговорим. Для меня жизнь - это вера и осознание. Осознание и есть вера", - написал артист.

Фанаты поинтересовались, будет ли Ернар выступать в России, отметив, что он лучший, и поблагодарив его за творчество.

"Я надеюсь, мы скоро с вами увидимся. Вопрос времени и момента", - заявил он.

Он также отметил, что в этом году собирается провести концерты в нескольких городах Казахстана.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Некоторые считают, что 27-летнему Ернару не идет борода, без нее он бы выглядел моложе. Однако самого артиста борода вполне устраивает.

"Не трогайте мою бороду", - отшутился певец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1953054-tsenyu-svoy-dar-i-dorozhu-im-ernar-sadirbaev-ob-uchastii-v-golose-muzyke-i-smysle-zhizni/