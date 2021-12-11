Казахстанского певца Amre признали лучшим на этапе "нокаутов" в шоу "Голос"

Ернар Садирбаев (Amre). Кадр из видео: YouTube-канал "Голос / The Voice Russia"

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, также известный под сценическим псевдонимом Amre, смог пройти этап "нокаутов" в рамках 10-го сезона российского музыкального шоу "Голос".

26-летний Amre выступил с Максимом Юдиным и Элиной Пан. Только один из трех в итоге получал право продолжить участие в шоу.

Для своего номера Ернар выбрал композицию итальянского оперного тенора Андреа Бочелли под названием Melodramma.

Каждый из конкурсантов исполнил приготовленные песни, после чего наставники оценили выступления всех троих.

Певец Леонид Агутин высоко оценил исполнение Amre, отметив, что казахстанец "прекрасно справляется с этой музыкой".

"Вас приятно слушать. И спасибо за это удовольствие", - сказал наставник.

Отметим, что данный выпуск был снят 18 ноября, еще до смерти Александра Градского, поэтому мэтр там также присутствовал. Певец высказался о выступлении Amre с некоторой долей критики.

"По поводу Бочелли. Так тяжело слушать версию еще не очень зрелого вокалиста, который только начинает свою карьеру. Ноты были почти что все взяты хорошо, но, понимаете, в этом произведении надо быть либо Бочелли, либо Паваротти, либо еще кем-то...

А пока это было очень красиво, очень точно, однако ученический, студенческий акцент еще пока сохранился", - заявил Алексндр Градский.

Далее очередь перешла к российской певице Пелагее. Она, как и Леонид Агутин, осталась довольна выступлением исполнителя из Нур-Султана.

"Ернар, вас, конечно, Боженька одарил просто очень щедро. Я думаю, Вы прекрасно это понимаете сами..." - сказала она.

В итоге наставник тройки конкурсантов Дима Билан выбрал Amre для дальнейшего участия в проекте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946462-kazahstanskogo-pevtsa-amre-priznali-luchshim-na-etape-nokautov-v-shou-golos/